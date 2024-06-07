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Возле набережной на Каме в Челнах водолазы ищут тело утонувшего мужчины
На Каме возле набережной Габдуллы Тукая в Набережных Челнах утонул мужчина. В настоящее время водолазы ищут тело погибшего. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По предварительной информации, компания молодых людей прыгала с пирса. При этом место для купания не оборудовано, рядом установлены запрещающие аншлаги. Опасный прыжок оказался смертельным для одного из парней. Предварительно утонувшему молодому человеку 25 лет.
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