Возле набережной на Каме в Челнах водолазы ищут тело утонувшего мужчины

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На Каме возле набережной Габдуллы Тукая в Набережных Челнах утонул мужчина. В настоящее время водолазы ищут тело погибшего. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной информации, компания молодых людей прыгала с пирса. При этом место для купания не оборудовано, рядом установлены запрещающие аншлаги. Опасный прыжок оказался смертельным для одного из парней. Предварительно утонувшему молодому человеку 25 лет.