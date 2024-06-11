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Происшествия 11 июня 2024 14:02

Возле Мергасовского дома в центре Казани загорелся мусор

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Как стало известно «Татар-информу», в центре Казани возле Мергасовского дома вспыхнул пожар. Выяснилось, что на территории дома загорелся мусор. На место прибыли пожарные.

Мергасовский дом — это дом, расположенный в центре Казани, на пересечении улиц Кави Наджми и Дзержинского. Здание было построено в 1928 году, а в 1981-м было признано ветхим жильем. В этом доме жила казанская интеллигенция. Среди них — татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми. Сейчас жильцы переселены из дома.

#пожар
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