Возле мечети «Ярдэм» в Казани завершилось строительство спорткомплекса для детей с ОВЗ

Возле мечети «Ярдэм» в Казани завершилось строительство спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«Один спортивный комплекс около мечети “Ярдэм” уже построен. Сейчас комплектуем его специальным оборудованием, изготовление которого требует времени. И второй такой центр для людей с ограниченными возможностями здоровья планируем создать в Приволжском районе, рядом с лицеем №78», – рассказал градоначальник.

Метшин подчеркнул, что учащиеся с ограниченными возможностями здоровья должны получать такое же качественное образование и иметь все те же возможности, которые школа предоставляет здоровым детям.

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов добавил, что в системе образования столицы Татарстана почти 2,5 тыс. детей с особыми потребностями. Помимо девяти коррекционных школ, в режиме инклюзии функционируют 38 базовых образовательных учреждений и 26 детских садов. Работают центр лечебной педагогики, психолого-педагогический центр «Ресурс» и консультационные пункты в дошкольных учреждениях.

«С каждым годом увеличивается количество детей, для которых в Казани создаются особые условия. Кроме того, в каждом новом детском саду предусмотрены группы для детей с разными диагнозами. Напомню, что дети с особыми потребностями могут обучаться в любой образовательной организации по выбору семьи. И наша задача – создать для них все условия», – отметил докладчик.

В наступающем учебном году в детских садах Казани откроются 32 дополнительные группы для 942 детей с особенностями развития. В школах впервые откроются отдельные классы для детей с задержкой психического развития (школы №189 и 115, гимназия №26), расстройствами аутистического спектра (школа №86, прогимназия №29), с синдромом Дауна (школа №32).

До конца этого года на базе школы №49 создадут творческий досуговый и учебный центр с мастерскими, заниматься здесь смогут учащиеся всех близлежащих школ и дети с ограниченными возможностями здоровья. Новый корпус одновременно сможет вместить 60 человек, а в течение недели его смогут посещать 800 человек.