Возле лицея №24 в Нижнекамске открыли универсальную спортивно-игровую площадку

Возле лицея №24 в Нижнекамске состоялось открытие универсальной спортивно-игровой площадки. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил глава района Айдар Метшин.

«Площадка без сомнения будет востребована не только нашими учащимися, но и будет активно использоваться жителями близлежащих домов. Проект был реализован при поддержке турецких партнеров. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, зона уличных тренажеров, беговые дорожки, территория воркаута — все это получили нижнекамцы для ведения спортивного и активного образа жизни», — отметил спикер.

В день открытия состоялись матчи на Кубок памяти Петра Шестакова дворовых футбольных команд. С именем Петра Шестакова и его соратника — супруги Нины Шестаковой — связаны лучшие годы дворового клуба «Затейник», в котором первые навыки дружбы и командного духа прививались сотням мальчишек Нижнекамска.

«Символично, что в год 55-летия подростковый клуб „Затейник“ носит имя Петра Шестакова, являвшегося первым поколением первостроителей города. Это хороший пример преданного и настоящего служения людям и делу», — сказал Метшин.