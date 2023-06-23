Возле курорта Мармарис в Турции загорелся лес

На популярном турецком курорте Мармарис разгорелся лесной пожар, сообщает РИА Новости.

«Лесной пожар начался в пятницу на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла», – указано в сообщении.

Отмечается, что в тушении огня участвуют пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей.