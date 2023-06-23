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Возле курорта Мармарис в Турции загорелся лес
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На популярном турецком курорте Мармарис разгорелся лесной пожар, сообщает РИА Новости.
«Лесной пожар начался в пятницу на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла», – указано в сообщении.
Отмечается, что в тушении огня участвуют пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей.
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