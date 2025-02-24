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Происшествия 24 февраля 2025 11:22

Возле консульства России в Марселе прогремел взрыв – пострадавших нет

Возле российского консульства в Марселе прогремел взрыв, информации о пострадавших пока не поступало, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Происшествие случилось около 8 утра по местному времени (10:00 по московскому). На место инцидента оперативно прибыли около тридцати пожарных и спасателей.

Журналист издания Valeurs Actuelles сообщает, что, по всей видимости, злоумышленники бросили на территорию консульства, в сад, два предмета, содержащих горючую смесь. Неподалеку от места взрыва был найден угнанный автомобиль. Согласно предварительной информации, ущерб носит исключительно материальный характер.

#Франция #Россия
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