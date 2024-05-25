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Происшествия 25 мая 2024 20:06

Возле Иннополиса столкнулись мотоциклы BMW, три человека погибли

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Сегодня днем неподалеку от Иннополиса столкнулись два мотоцикла BMW, в этой аварии погибли три человека. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Фото: Прокуратура РТ

Погибли оба водителя и пассажирка одного их мотоциклов. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Фото: Прокуратура РТ

#ДТП с погибшими #погиб байкер
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