Возле Иннополиса столкнулись мотоциклы BMW, три человека погибли

Сегодня днем неподалеку от Иннополиса столкнулись два мотоцикла BMW, в этой аварии погибли три человека. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Фото: Прокуратура РТ

Погибли оба водителя и пассажирка одного их мотоциклов. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.