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Возле Иннополиса столкнулись мотоциклы BMW, три человека погибли
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Сегодня днем неподалеку от Иннополиса столкнулись два мотоцикла BMW, в этой аварии погибли три человека. Об этом сообщает Прокуратура РТ.
Погибли оба водителя и пассажирка одного их мотоциклов. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.
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