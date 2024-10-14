Возле ИК №2 мужчина выстрелил в освободившегося из колонии

Сегодня возле исправительной колонии №2 в Казани произошел инцидент со стрельбой. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН по РТ, на прилегающей к исправительному учреждению территории мужчина выстрелил из травматического пистолета в освободившегося из колонии экс-заключенного.

Младший инспектор колонии услышал звук, похожий на выстрел, осмотрел прилегающую территорию и увидел двух борющихся мужчин, у одного в руке был предмет, похожий на пистолет.

Нападавшего обезвредили. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, добавили в ведомстве.