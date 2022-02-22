Возле гипермаркета в Чистополе экологи обнаружили нелегальную свалку снега

Несанкционированную свалку снега обнаружили экологи в ходе рейда в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Свалку обнаружили инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ в ходе рейда по ул. Ибрагимова возле одного из гипермаркетов города. Площадь незаконного складирования снега составила 500 кв.м., а объем — 600 кубометров», — сказано в сообщении.

В отношении должностного лица составлен административный протокол по ч.1 ст.3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами». Материал передан на рассмотрение в административную комиссию Чистопольского района.