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Культура
30 июля 2022  22:53
Эльза Кузнецова

Возле драмтеатра в Нижнекамске планируется благоустроить площадку для уличных постановок

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Возле драмтеатра в Нижнекамске планируется благоустроить площадку для уличных постановок

Возле драмтеатра на улице Кайманова в Нижнекамске планируется благоустроить площадку. Эту территорию хотят превратить в сцену для уличных постановок, чтобы не только приходящие в сам театр, но и случайные прохожие могли стать частью культурного события.

«Данный проект находится пока на стадии обсуждения. Он был представлен министру культуры Ираде Аюповой, она также предложила привлечь инвесторов, создать рядом с театром небольшое арт-кафе с тематическими элементами и проводить там творческие вечера», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

Не так давно на площадке возле театра было установлено скульптурное изображение старика и мальчика — сцена из произведения Туфана Миннуллина, причем лицо одного из героев по задумке напоминает лицо самого татарского драматурга, чье имя носит театр. 

Во время визита Ирада Аюпова совместно с руководителем исполкома района Рамилем Муллиным посетили также спортивный комплекс «Факел». Глава муниципалитета предложил создать здесь арт-пространство и соединить его с Домом народного творчества. 

«На сегодняшний день это просто спортивный зал. Думаю, что центр города должны украшать учреждения культуры. Мое видение — создать здесь выставочный зал, в Нижнекамске нет ни одного такого центра», — сказал руководитель исполкома. 

Глава культурного ведомства идею поддержала, отметив, что в здании хорошее освещение, подходящее для организации выставок.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, на сегодняшний день активно ведется поиск средств на реконструкцию единственного в Нижнекамске памятника архитектуры XIX века — усадьбы Стахеевых. За все время существования здесь функционировали сельский Совет, отделение милиции, школа и клуб. С 2017 года владельцем здания стал муниципалитет. Осмотрев здание, Ирада Аюпова пообещала поднять вопрос реконструкции на федеральном уровне в ближайшем будущем. 

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский драматический театр
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