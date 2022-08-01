Возле «Чулман Арены» в Нижнекамске появятся два футбольных поля за 24 млн рублей

Возле «Чулман Арены» в Нижнекамске начались работы по строительству двух небольших футбольных полей. Размер одного составляет 60×30 метров, другого — 20×40 метров. Их открытие запланировано на октябрь. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

На сегодняшний день специалисты демонтируют старое покрытие и снимают верхний слой земельного грунта под щебеночное основание. Всего на строительство спортивных площадок выделено 24 млн рублей, 6 из которых направлены из бюджета федерального уровня при поддержке Российского футбольного союза.

Поля необходимы для создания в Нижнекамске футбольной академии, благодаря которой у ФК «Нефтехимик» будет возможность участвовать в высших лигах дивизиона. Без футбольной школы по определенным возрастам клуб не имеет права выступать в ФНЛ.

«Строительство идет, но у нас осталось несколько вопросов в части переноса пожарного проезда, так как при строительстве старый будет перекрыт, а также переноса теплосети, которая на данный момент проходят под будущим полем», — сообщил начальник Управления физической культуры и спорта Александр Клипачев.

Эти вопросы обсудили в процессе выездного совещания с главой исполкома Нижнекамского района РТ Рамилем Муллиным. Кроме того, участники встречи обратили внимание и на тропинку, которая находится между полем спорткомплекса и парком аттракционов. Ежедневно здесь проходит до 1 тыс. человек. Муллин поручил рассмотреть ее благоустройство.