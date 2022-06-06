Возле бюста Максима Горького в Казани обустроят дорожки и установят фонари

Председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская попросила обустроить дорожки и установить освещение возле бюста Максима Горького в Казани. Об этом она заявила на встрече актива организации с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Много сделано со стороны исполкома Казани по увековечению памяти Максима Горького. В настоящее время завершаются работы по благоустройству сквера, где расположен бюст Максима Горького. Небольшие работы с исполкомом мы должны завершить к его юбилею. Там, где стоит бюст, необходимы дорожки для подхода к возложению цветов, проведению мероприятий, какие-то осветительные фонари. Приблизительно подсчитали со специалистами, около 4 млн рублей требуется, чтобы не в темном пространстве находился этот бюст и чтобы любой житель мог подойти и возложить цветы. Он находится на повороте к Варваринской церкви», – сказала Александровская.

Она уточнила, что в следующем году будет отмечаться 155-летие писателя и публициста Максима Горького. Руководитель объединения добавила, что также продолжаются работы по увековечению памяти актера Алексея Баталова. В частности, возле Бугульминского государственного русского драматического театра планируется установить памятник актеру и создать аллею.