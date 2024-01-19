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Возле больницы в Пестрецах прорвало теплотрассу
Сегодня ночью произошел прорыв теплотрассы на территории ЦРБ в селе Пестрецы, сообщает глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.
По итогам совещания с руководителями подразделений власти приняли решение выписать домой тех, чье состояние стабильное. Тяжелобольных в срочном порядке, на карете скорой помощи, отправили в казанскую клиническую больницу №7.
«На данный момент на территории ЦРБ начались подготовительные работы по откопке трубопровода, после чего отключат водоснабжение и устранят аварию. Ситуация находится на моем личном контроле», – отметил глава района.
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