news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Возле аэропорта под Казанью иномарка врезалась в арку, водитель госпитализирован
Скопировать ссылку
Накануне вечером возле международного аэропорта «Казань» произошло ДТП.
Как сообщают в Госавтоинспекции Лаишевского района, водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую безопасность движения. В результате автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на арку.
Пострадавшего водителя увезли в больницу.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400