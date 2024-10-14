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Происшествия 14 октября 2024 14:55

Возле аэропорта под Казанью иномарка врезалась в арку, водитель госпитализирован

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Накануне вечером возле международного аэропорта «Казань» произошло ДТП.

Как сообщают в Госавтоинспекции Лаишевского района, водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую безопасность движения. В результате автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на арку.

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района

Пострадавшего водителя увезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района

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