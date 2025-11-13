Возгорание на «Нижнекамскнефтехим» было ликвидировано за 20 минут

Сегодня на одной из технологических установок «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Оно было ликвидировано в течение 20 минут оперативными службами. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе предприятия.

Напомним, что сегодня на одной из технологических установок предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание вследствие разгерметизации оборудования.

Для тушения огня были задействованы лафетные стволы и один пожарный пеноподъемник. Возгорание потушили, к счастью, никто не пострадал.

После возгорания предприятие продолжает работу в штатном режиме. Происшествие не повлияло на производственные процессы смежных производств. Сейчас организованы ремонтные работы.