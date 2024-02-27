Возглавлявшая челябинское отделение ВКТ депутат Колесникова ушла добровольцем на СВО

Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова, в 2009 году возглавившая исполком местного Конгресса татар, вслед за мужем — депутатом Госдумы РФ Олегом Колесниковым — отправилась в качестве добровольца в зону спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, мы подтверждаем, она отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет», — рассказали агентству в пресс-службе парламента.

Также эту информацию подтвердили в пресс-службе челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Лена Колесникова родилась в 1969 году в Уральске (Западноказахстанская область). В ноябре 2009 году возглавила исполком областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области», в 2012 году организовала Союз меценатов конгресса, основной целью которого стали поддержка и развитие татарской национальной культуры в регионе. В декабре 2012 году на V cъезде Всемирного конгресса татар избрана членом исполнительного комитета.

13 сентября 2020-го избрана депутатом законодательного собрания Челябинской области VII созыва, была депутатом регионального парламента V и VI созывов.

Депутат Госдумы РФ Олег Колесников на своей странице во «ВКонтакте» сообщал, что находится в зоне СВО в качестве добровольца — он заместитель командира бригады БПЛА «Гром-Каскад» Воздушно-космических сил РФ.