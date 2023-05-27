Воздушные змеи, концерт и награждение одаренных детей: Нижнекамск празднует День химика

Сегодня в Нижнекамске проходят торжества, приуроченные к наступающему Дню химику. Не осталось в стороне и нижнекамское предприятие СИБУРа – оно подготовило для горожан мастер-классы, викторину, шоу и концерт.

Так, гости площадки смогли изготовить экосумки, научились созданию вертушек, а детей ожидали выступления аниматоров и зона аквагрима.

Кроме того, на площадке прошел фестиваль одаренных детей, которые проявили себя в учебе, творчестве, искусстве, спорте и социально-общественной деятельности. На церемонии награждения чествовали 158 человек, среди которых 68 – педагоги. На сцену за заслуженной наградой поднимались победители предметных олимпиад, лауреаты международных конкурсов, кандидаты в мастера спорта, волонтёры.

Как отметил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, День химика – это по-настоящему главный праздник города.

«Хочу сказать спасибо нашим первостроителям, которые приехали сюда в чистое поле еще совсем молодыми, чтобы построить наш прекрасный город, возвести заводы, дома, социальные учреждения. Давайте все вместе поздравим друг друга с Днем химика, потому что это наш самый главный праздник!» – заявил он.

Муллин напомнил, что торжества к Дню химика и чествование одаренных ребят уже стали доброй традицией. Так город говорит спасибо тем, кто прославляет его в олимпиадном движении, спорте, культуре, а также добрыми делами.

«Хочется сказать спасибо учителям и родителям, которые помогают быть лучшими из лучших. Мы живем во время конкуренции. Будущее будет за теми, кто старается, любит труд и постоянно совершенствуется. У вас все получится», – уверен мэр Нижнекамска.

Как добавил директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Юрий Хомич, в этом году церемонию награждения талантливых ребят было решено сделать еще более праздничной и масштабной.

«СИБУР вкладывает очень много в развитие страны, региона и города, но какие бы ни были производственные успехи, нас как родителей радуют успехи наших детей. Они наполняют наши сердца гордостью и радостью. Дети – наше будущее. Глядя на наших талантливых ребят, можно смело сказать, что мы за наше будущее спокойны, оно великолепно, – сказал он.

После церемонии гостей мероприятия ожидало шоу воздушных змеев. Вид красочных, ярких и легких конструкций под руководством первого в России воздушного театра «УФО» вызвал у публики неподдельный восторг.

«Все здорово! Настроение отлично! Спасибо за праздник, как всегда все организовано на самом высоком уровне. Мы каждый год с семьей с удовольствием принимаем участие в праздновании Дня химика, нам все очень нравится», – поделилась впечатлениями Кристина Степанова.

Как призналась ее дочь – 10-летняя Ксения, больше всего ее поразило шоу воздушных змеев – ярких, красивых и необычных.

Знатоки и эрудиты испытывали свои знания на викторине «Мир химии». Участникам необходимо было правильно ответить на 8 из 10 вопросов на тему нефтехимии, экологии и вторичной переработки пластика. Мастерам и мастерицам тоже было не до скуки – они создавали себе необычные авторские шоперы.

Хедлайнером вечера станет певец Элвин Грей. День химика завершится салютом.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»