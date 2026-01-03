Воздушное пространство Венесуэлы остается открытым, несмотря на атаку США на Каракас

Венесуэла пока не вводила запрет на полеты в своем воздушном пространстве на фоне атаки США на гражданские и военные объекты в Каракасе. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

Собеседник агентства уточнил, что диспетчерская служба, отвечающая за регулирование воздушного трафика над страной, к настоящему моменту не передавала никакой информации о закрытии неба или введении иных ограничений в соответствующем районе полетной информации.