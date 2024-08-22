Федеральная служба безопасности России инициировала уголовное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы в Курской области, передает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, инцидент произошел в районе города Суджа и касается журналиста CNN, а также двух украинских представителей СМИ.

Параллельно с этим российские правоохранительные органы изучают обстоятельства, связанные с действиями журналистов газеты Washington Post в том же регионе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Ситуация привлекла внимание после публикации в Washington Post статьи о положении дел в Судже. В материале утверждается, что журналисты издания оказались на территории Курской области в сопровождении украинских военных.

В связи с этими событиями Министерство иностранных дел России выразило официальный протест временному поверенному в делах США. МИД также заявил о намерении провести следственные действия для привлечения к ответственности американских журналистов, проникших на территорию Курской области.