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Возбуждено уголовное дело на казанца, который украл колеса автомобиля каршеринга
В конце августа в полицию с заявлением о краже обратился представитель каршеринговой компании. Как выяснилось, неизвестный похитил с автомобиля четыре колеса на литых дисках с летней резиной. В результате был причинен материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей.
Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 30-летний житель Казани, сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.
Свою вину мужчина признал и пояснил, что похищенные колеса планировал использовать для своего автомобиля.
Имущество изъято и возвращено законному владельцу. В отношении казанца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До решения суда подозреваемый проведет под подпиской о невыезде.
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