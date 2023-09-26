Возбуждено уголовное дело на казанца, который украл колеса автомобиля каршеринга

В конце августа в полицию с заявлением о краже обратился представитель каршеринговой компании. Как выяснилось, неизвестный похитил с автомобиля четыре колеса на литых дисках с летней резиной. В результате был причинен материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 30-летний житель Казани, сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что похищенные колеса планировал использовать для своего автомобиля.

Имущество изъято и возвращено законному владельцу. В отношении казанца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До решения суда подозреваемый проведет под подпиской о невыезде.