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Возбуждено уголовное дело на челнинца, который насмерть забил битой наемного рабочего
Жителя Набережных Челнов подозревают в жестоком убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 20 августа 37-летний мужчина, проживающий в поселке Элеваторная Гора, пригласил к себе трех мужчин, чтобы помочь разгрузить тюки с сеном.
Во время работы один из них зашел отдохнуть в дом, после чего у хозяина пропали 500 рублей, он схватился за биту и нанес жертве множественные удары по различным частям тела, а затем выгнал со двора.
На следующий день утром недалеко от дома было обнаружено тело 43-летнего мужчины с переломами ребер, руки и травмами головы.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется расследование.
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