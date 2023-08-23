Возбуждено уголовное дело на челнинца, который насмерть забил битой наемного рабочего

Жителя Набережных Челнов подозревают в жестоком убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 20 августа 37-летний мужчина, проживающий в поселке Элеваторная Гора, пригласил к себе трех мужчин, чтобы помочь разгрузить тюки с сеном.

Во время работы один из них зашел отдохнуть в дом, после чего у хозяина пропали 500 рублей, он схватился за биту и нанес жертве множественные удары по различным частям тела, а затем выгнал со двора.

На следующий день утром недалеко от дома было обнаружено тело 43-летнего мужчины с переломами ребер, руки и травмами головы.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется расследование.