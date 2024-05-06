Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Возбуждено дело на казанца, который возвращал поддельные гаджеты на маркетплейсах
В Казани возбуждено уголовное дело на 20-летнего местного жителя, который возвращал поддельные гаджеты на маркетплейсах. Согласно материалам уголовного дела, на счету предприимчивого казанца 33 эпизода.
Как сообщает пресс-служба УМВД Казани, подозреваемый заказывал в маркетплейсе смарт часы и наушники известного бренда. После этого он забирал оригинал товара и дома менял его на поддельный, который покупал заранее. Спустя некоторое время он оформлял возврат товара и сдавал в пункт выдачи смененную технику. Таким образом парень действовал с октября 2023 года.
Молодой человек не стал отрицать своей вины. Также выяснилось, что оригинальный товар он продавал на сайтах бесплатных объявлений. В квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли оригинальную и поддельную технику, которую молодой человек еще не успел продать.
В отношении казанца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников