Возбуждено дело на казанца, который возвращал поддельные гаджеты на маркетплейсах

В Казани возбуждено уголовное дело на 20-летнего местного жителя, который возвращал поддельные гаджеты на маркетплейсах. Согласно материалам уголовного дела, на счету предприимчивого казанца 33 эпизода.

Как сообщает пресс-служба УМВД Казани, подозреваемый заказывал в маркетплейсе смарт часы и наушники известного бренда. После этого он забирал оригинал товара и дома менял его на поддельный, который покупал заранее. Спустя некоторое время он оформлял возврат товара и сдавал в пункт выдачи смененную технику. Таким образом парень действовал с октября 2023 года.

Молодой человек не стал отрицать своей вины. Также выяснилось, что оригинальный товар он продавал на сайтах бесплатных объявлений. В квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли оригинальную и поддельную технику, которую молодой человек еще не успел продать.

В отношении казанца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».