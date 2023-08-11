Возбудили дело в отношении зампредседателя в РТ, который присвоил благотворительный грант

Заместителя председателя территориального общественного самоуправления №3 Лениногорского района подозревают в присвоении и растрате полученного гранта, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2021 – 2022 году женщина работала в организации, которая получила грант на благотворительность и иные цели. После этого организация направила 63,5 тыс. рублей на поддержку двух семей, пострадавших от пожаров. Как выяснилось, семьи получили лишь 8 тыс. рублей. Остальную сумму, по мнению следователей, присвоила заместитель председателя.

Незаконную деятельность удалось обнаружить благодаря экономическим полицейским и следствию.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.