news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
3 октября 2022  12:12
Павел Климчак

Возбудили дело после того, как в Челнах рабочий погиб, упав на стройке с 18 этажа

news_top_970_100

Инцидент произошел 1 октября в Набережных Челнах: 21-летний мужчина разбился насмерть, упав с 18 этажа строящегося жилого дома. По версии следствия, за день до случившегося он неофициально устроился на эту стройку разнорабочим и не должен был работать на высоте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#рабочий погиб на стройке
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100