Возбудили дело после того, как в Челнах рабочий погиб, упав на стройке с 18 этажа

Инцидент произошел 1 октября в Набережных Челнах: 21-летний мужчина разбился насмерть, упав с 18 этажа строящегося жилого дома. По версии следствия, за день до случившегося он неофициально устроился на эту стройку разнорабочим и не должен был работать на высоте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.