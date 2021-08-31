Возбудили дело на жительницу Самары, которая избила годовалого ребенка в Казани

По версии следствия, летом 31-летняя жительница Самарской области приехала в Казань и поселилась со своим годовалым сыном и возлюбленным в частном доме. В один из дней она поругалась с мужчиной, после чего ребенок расплакался. Тогда женщина избила сына.

При этом затем она не поехала с ним в больницу – вместо этого она уехала с ребенком к родителям в Самарскую область. В результате через несколько дней, когда они вновь вернулись в Казань, состояние мальчика ухудшилось.

Сейчас мальчик находится в больнице с травмой головы и переломом руки. По данному факту завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда малолетнему. Свою причастность к преступлению женщина признала лишь частично. Ее заключили под стражу, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.