Возбудили дело на татарстанца, который порезал брата, напавшего на него с лопатой

По версии следствия, 33-летний житель Бавлинского района выпивал вместе со старшим братом и их супругами в селе Васькино Туйралы. В какой-то момент братья поругались и начали драться, а супруга одного из них взяла в руки табурет и ударила им мужа по голове.

После этого на место приехала скорая, врачи оказали медпомощь всем пострадавшим. После этого они продолжили выпивать. Однако под утро браться снова поругались и начали драться. При этом старший из них вооружился штыковой лопатой, а младший – ножом.

В итоге последний порезал своего брата, пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.