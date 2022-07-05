Возбудили дело на иностранца, который изрезал таксиста в Казани, сбежал и уснул в кустах

Сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья, который напал на водителя такси в Казани. Устнановлено, что в этот момент нападавший был пьяный, на территории России он находился без регистрации.

Пострадавшего доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий рассказал версию следствия: в ночь с 3 на 4 июля 32-летний гражданин Узбекистана отмечал в Казани свой день рождения, после чего вызвал такси, чтобы поехать в Вахитовский район.

Однако, будучи пьяным, он указал неверный адрес, и таксист отвез его в поселок Кадышево Авиастроительного района. На месте водитель потребовал оплатить проезд, но недовольный пассажир в ответ на это достал нож и минимум дважды ударил им в грудь таксисту.

После этого напавший убежал с места преступления и лег спать в кустах. В скором времени его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В скором времени задержанному изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается.