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Руc Тат
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Происшествия 27 июля 2023 15:17

Возбудили дело на главу фирмы в РТ, который уклонился от уплаты более 75 млн налогов

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Директор фирмы по оптовой продаже автомобильных деталей в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты более 75 млн налогов, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Как удалось выяснить, 42-летний учредитель и директор компании в 2018 – 2021 годах вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 29 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты в бюджет более 75,9 млн налогов.

Незаконную деятельность удалось обнаружить благодаря грамотно спланированным следственным действиям, а также оперативно-розыскным и иным мероприятиям.

Следователи собрали все необходимые доказательства, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. 42-летнему директору компании грозит до шести лет лишения свободы.

#уклонение от уплаты налогов
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