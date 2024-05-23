Вожатые Татарстана представят республику на фестивале во Владивостоке

Фото: Пресс-служба Минмолодежи РТ

Сборная команда вожатых Татарстана представит республику на Международном фестивале вожатских команд, который пройдет с 16 по 20 сентября этого года во Владивостоке. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии при участии вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой.

Здесь же прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса вожатских команд «Инкубатор педагогических команд и технологий», где участники соревновались в знании компетенций вожатской работы, решали реальные кейсы из жизни вожатых, а также продемонстрировали свои таланты.

Участниками стали 10 вожатских команд: «Студенческие трудовые отряды», республиканский центр «Черноморец», республиканский центр «Волга», молодежный центр «Сәләт», молодежный центр «Сәләт Ак-Барс», городской центр «Ял», студия детских программ «Зеленые каникулы», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Пионер», центр довузовского образования «Интеллект КАИ».

Первое место занял городской центр «Ял», второе – «Зеленые каникулы», на третьем месте расположился IT-лагерь «Интеллект».

Из участников конкурса была сформирована сборная команда, которая представит Татарстан на фестивале во Владивостоке.

В рамках заседания комиссии обсудили подготовку к летней кампании. Так, по данным Минмолодежи РТ, в течение грядущей летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 172 тыс. детей из республики.

«Мы готовы к старту летней оздоровительной кампании. В конце мая лагеря начнут принимать детей на первую летнюю смену. Традиционно, делаем большой акцент на обеспечение безопасности в лагерях, а также наполнению программ. Важно отметить, что Татарстан является одним из флагманов в России в организации детского летнего отдыха. В республике создана отличная развернутая инфраструктура, и мы продолжаем эту работу», – отметил замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.