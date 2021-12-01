ВОЗ: Существующие вакцины спасут от тяжелой болезни и смерти при штамме «омикрон»

Существующие вакцины по-прежнему действенны потив смертей и тяжелых случаев Covid-19. Не повлияло на это и появление нового омикрон-штамма Covid-19, подчеркнула на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Предстоит еще узнать, потеряют ли свои защитные свойства вакцины. Но мы считаем, что существующие вакцины все еще будут эффективны против смертей и тяжелых случаев, как это происходит с другими вариантами», — цитируют специалиста «Известия».

Эксперт добавила, что в ближайшее время планируется оценить необходимость изменения состава антиковидных препаратов.