news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
1 декабря 2021  20:36

ВОЗ: Существующие вакцины спасут от тяжелой болезни и смерти при штамме «омикрон»

news_top_970_100

Существующие вакцины по-прежнему действенны потив смертей и тяжелых случаев Covid-19. Не повлияло на это и появление нового омикрон-штамма Covid-19, подчеркнула на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Предстоит еще узнать, потеряют ли свои защитные свойства вакцины. Но мы считаем, что существующие вакцины все еще будут эффективны против смертей и тяжелых случаев, как это происходит с другими вариантами», — цитируют специалиста «Известия».

Эксперт добавила, что в ближайшее время планируется оценить необходимость изменения состава антиковидных препаратов.

#ВОЗ #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное