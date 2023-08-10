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ВОЗ сообщила о распространении нового варианта омикрон-штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении нового варианта омикрон-штамма коронавируса EG.5. В опубликованном в Женеве пресс-релизе отмечено, что штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля 2023 года.
Как сообщает Роспотребнадзор, симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям. Однако, EG.5. немного более «конкурентоспособен» и способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета человека.
В ведомстве отметили, что в России первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.
Отмечается, что в настоящее время в России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19 связанные с его распространением, существуют.
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