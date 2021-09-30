ВОЗ: Россия является примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем

Всемирная организация здравоохранения считает образцовым подход России к борьбе с курением и табаком. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе.

«Табак остается острой проблемой. Его потребление — лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — отметил специалист.

Он назвал успешным опыт России в части антиалкогольной политики. Так, благодаря комплексному подходу в стране удалось добиться снижения смертности по этой причине. Это в том числе было отражено в докладе ВОЗ.

«В нем [докладе] говорится, что значительно уменьшить потребление алкоголя удалось благодаря пресечению кустарного производства спиртных напитков, повышению цен и ограничению доступности этой продукции, в том числе благодаря запрету на ночную торговлю», — объяснил Викрамасингхе.

В заключение он выразил надежду, что такой подход к решению проблемы с курением и алкоголем будет распространен на государства Евразийского экономического союза.