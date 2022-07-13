ВОЗ решила признать третий пол – в России на это ответили призывом выйти из организации

Всемирная организация здравоохранения приняла решение обновить руководство по учету гендерной проблематики и в новой редакции по существу признать третий пол, следует из официального заявления на сайте.

Документ решено обновить «в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития», говорится в заявлении организации. Процесс пересмотра будет основываться на концепции, что «пол не ограничивается мужским или женским».

В ответ на это заявление Партия «Коммунисты России» призвала Россию выйти из ВОЗ.

«Полагаем, что если ВОЗ совершит эту роковую ошибку, России как стране традиционных ценностей надо выходить из Всемирной организации здравоохранения и делать под своей эгидой другую организацию, которая бы занималась здоровьем жителей планеты», – цитирует РИА Новости председателя партии Сергея Малинковича.