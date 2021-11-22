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Здоровье
22 ноября 2021  20:05

ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на Covid-19 в качестве эталона

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ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest в качестве эталонного метода для выявления Covid-19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе разработчика — Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). 

Исследования проводил Институт микробиологии им. Роберта Коха. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, испытания продемонстрировали, что тесты являются одними из наиболее чувствительных на отечественном рынке и рынке стран СНГ.

«По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой», — рассказала Скворцова, пояснив, что это обеспечивает высокую чувствительность при обнаружении отрицательных и слабоположительных образцов.

Как отметили в пресс-службе ФМБА, АmpliTest может выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей. Тест-система получила регистрационное удостоверение в июле.

#Коронавирус
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