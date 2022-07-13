ВОЗ призвала все страны мира вновь ввести масочный режим

Власти всех стран мира должны вновь ввести меры по профилактике коронавируса Covid-19, включая ношение масок и проветривание помещений. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает телеканал Sky News.

По мнению главы ВОЗ, правительствам следует «применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и [использование] протоколов тестирования и лечения».

«Я обеспокоен тем, что число случаев Covid-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен тенденцией по увеличению смертности», — констатировал Гебрейесус.

Действие Covid-ограничений в Татарстане приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике.

В целом в России ограничения отменили еще раньше. Однако Роспотребнадзор предупредил, что при новых вспышках их действие может возобновиться.