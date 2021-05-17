ВОЗ предупредила о повышенном риске сердечных заболеваний при сверхурочной работе

Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 и более часов на 35% повышает риск инсульта и на 17% — смерти от ишемической болезни. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

«Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% — риска смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35–40 часов», — говорится в сообщении.

По сообщению специалистов ВОЗ, в 2016 году жертвами инсульта стали 398 тыс. человек, 347 тыс. скончались от болезней сердца, «потому что работали не менее 55 часов в неделю». За 16 лет — с 2000 по 2016-й — смертность из-за сверхурочной работы повысилась на 19%, от болезней сердца — на 42%.

Чаще всего от переработок страдают мужчины — на них приходится 72% летальных исходов. Тем не менее количество людей, которые много работают, только увеличивается и составляет сейчас примерно 9% населения мира.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пандемия коронавируса сильно сказалась на характере работы многих людей. Так, удаленный формат работы теперь является нормой во многих отраслях промышленности, что стерло грань между домом и работой.

Кроме того, из-за Covid-19 многие компании были вынуждены уменьшить масштабы своей деятельности, чтобы сэкономить средства. Это приводит к тому, что «люди, все еще получающие зарплату, работают более продолжительное время», чем раньше. Гебрейесус полагает, что работодатели и сотрудники должны согласовать ряд ограничений по продолжительности работы и защитить здоровье персонала.