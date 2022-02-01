ВОЗ посоветовала России «пять стабилизаторов пандемии» против омикрон-штамма

Волна заражений штаммом «омикрон» будет мощной, но короткой. Для борьбы с ней России, как и всем другим странам, необходимо следовать нескольким «стабилизаторам пандемии». Об этом со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге сообщает ТАСС.

По его словам, Россия сейчас находится в стадии активного распространения «омикрона», поэтому «еще рано расслабляться». Чтобы ускорить выход из сложившейся ситуации жителям страны необходимо соблюдать пять правил.

«Номер один — вакцинация, номер два — бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три — маски, которые я также продолжаю носить, номер четыре — проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать все возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять — правительства должны повышать уровень доступности лечения. Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет — защита уязвимых групп населения», — заявил Клюге.