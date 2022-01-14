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Здоровье
14 января 2022  16:00

ВОЗ порекомендовала два новых препарата для лечения пациентов с Covid-19

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Названы два новых препарата, которые можно использовать для лечения пациентов с коронавирусом, — барицитиниб и сотровимаб. Об этом говорится в рекомендациях группы специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Первое из лекарств производится компанией Eli Lilly and Company под торговым названием Olumiant. Его также используют для лечения ревматоидного артрита. Сотровимаб же создается на основе моноклональных антител и принадлежит компании GlaxoSmithKline Xevudy.

Такой выбор в ВОЗ объяснили тем, что появление штамма «омикрон» привело к снижению эффективности многих известных препаратов, что потребовало поиска новых решений.

Как отметили в организации, барицитиниб способен бороться с тяжелой формой коронавируса, а сотровимаб — условно — с легким вариантом болезни.

#ВОЗ #коронавирус #омикрон
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