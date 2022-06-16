ВОЗ ожидает в 2022 году подъем заболеваемости Covid-19

Всемирная организация здравоохранения допускает, что в 2022 году произойдет очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Как заявила в интервью «Известиям» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, это связано с большим числом людей, не переболевших и не вакцинированных от вируса.

«<...> Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело», — заметила специалист.

Кроме того, в этом году ожидается усиление эпидемии гриппа, так как в 2020-м и 2021-м контакты людей были ограничены из-за пандемии и локдаунов. «Меньше люди встречались с инфекциями, поэтому другие респираторные вирусы были подавлены», — продолжила Вуйнович.

В связи с этим она порекомендовала усилить контроль за уязвимыми группами населения: пожилыми, пациентами с пониженным иммунитетом, беременными женщинами.

«Говоря о прогнозах, я хочу быть оптимисткой. Накопленный опыт, лекарства, вакцины позволяют бороться с этой пандемией. Но мы увидели слабые места национальных систем здравоохранения. Они не смогли сразу ответить на такой быстрый всплеск инфекции. Надеемся, что этот опыт будет нам подспорьем в дальнейшем», — заключила представитель организации.

С начала пандемии Covid-19 от вируса в мире скончались более 6,3 млн человек. Число зарегистрированных случаев заражения превысило 536,6 млн.