ВОЗ отменила режим международной чрезвычайной ситуации по оспе обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка оспы обезьян, также именуемая mpox, больше не считается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как передает ТАСС, решение принято на основании рекомендаций чрезвычайного комитета, который регулярно оценивал ситуацию с момента первого объявления режима ЧС в июле 2022 года. Последнее заседание комитета состоялось накануне, и его участники пришли к выводу, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась.

По данным ВОЗ, число новых случаев заболевания и смертей значительно сократилось в Демократической Республике Конго, Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганде. Также отмечается улучшение понимания факторов передачи вируса и рисков тяжелого течения болезни, а национальные системы здравоохранения внедрили устойчивые меры реагирования.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что отмена режима ЧС не означает исчезновение угрозы. ВОЗ продолжит мониторинг ситуации и поддержку стран, сталкивающихся с новыми случаями заражения.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации действовал с июля 2022 года по май 2023-го, но был вновь введен в августе 2024 года из-за новой вспышки в Африке. С начала 2025 года mpox заразились более 34 тысяч человек.

Mpox – вирусное заболевание, распространенное преимущественно в центральных и западных регионах Африки. Первый случай передачи инфекции от животного человеку был зарегистрирован в 1970 году в ДРК.