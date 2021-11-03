ВОЗ одобрила использование индийской вакцины от Covid-19 в условиях ЧС

Индийская вакцина Covaxin, созданная компанией Bharat Biotech, была одобрена к применению в условиях чрезвычайных ситуаций. В настоящее время препарат зарегистрирован в 16 странах, еще в 50 он находится в процессе одобрения.

«Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов со всего мира, постановила, что эта вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от Covid-19, а также что польза вакцины намного превышает риски, вакцина может использоваться во всем мире», — говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.

Препарат может применяться для вакцинации людей старше 18 лет, интервал между прививками должен составлять четыре недели. Данных об эффективности и противопоказаниях при беременности пока недостаточно, планируется провести ряд дополнительных исследований.

По данным ВОЗ, действенность вакцины составляет 78%.