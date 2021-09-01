ВОЗ оценила опасность колумбийского варианта Covid-19 «Мю»

Штамм коронавируса B.1.621 Mu («Мю»), обнаруженный в Колумбии, был внесен в список мониторинга ВОЗ как «вызывающий интерес». Отслеживание этого варианта вируса, по информации организации, началось 30 августа.

Всемирная организация здравоохранения объяснила, что у данного штамма имеются мутации, которые могут обладать резистентностью к вакцинам, то есть предрасположены к «иммунному бегству». Специалисты уточнили, что «Мю» может включать генетические изменения, которые влияют на уровень заразности вируса, тяжесть течения болезни, «способность избегать диагностики и воздействия со стороны иммунитета, а также не реагировать на лекарственную терапию». Для более точной оценки штамма потребуется проведение клинических исследований.

В ВОЗ напомнили, что, помимо «вызывающих интерес», в классификации существует более опасная группа мутаций — «варианты, вызывающие обеспокоенность» (VOC). В настоящее время в нее включены «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта»-штаммы коронавируса. Эти варианты вируса наиболее заразны и тяжело переносятся, а также чаще игнорируют иммунную реакцию организма. Поэтому они способны оказать влияние на клиническую картину и снижать действенность препаратов против Covid-19, сообщают «Известия».