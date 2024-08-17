ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере общественного здравоохранения. Это решение последовало за аналогичным заявлением Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, сообщает РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, в 2023 году наблюдается значительный рост случаев заболевания оспой обезьян. В текущем году зарегистрировано более 14 тысяч случаев, из которых 524 закончились летальным исходом, что превышает показатели прошлого года.

Особую обеспокоенность вызывает быстрое распространение новой разновидности вируса в восточной части Демократической Республики Конго и его обнаружение в соседних странах. ВОЗ опасается дальнейшего распространения заболевания как в Африке, так и за ее пределами.

Для борьбы с эпидемией ВОЗ разработала региональный план, требующий финансирования в размере 15 миллионов долларов. Организация уже выделила 1,45 миллиона из своего чрезвычайного фонда и обратилась к донорам за дополнительной поддержкой.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся от человека к человеку. Хотя обычно оно протекает в легкой форме, у некоторых пациентов могут развиваться осложнения. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, увеличение лимфоузлов и характерную сыпь, начинающуюся на лице и распространяющуюся по телу.