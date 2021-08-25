ВОЗ назвала три следующих месяца критически важными для борьбы пандемиями

Следующие три месяца будут критически важны для всего мира в части подготовки и реагирования на возможные пандемии. Об этом со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщают «Известия».

Глава ВОЗ напомнил, что в сентябре стартуют сессия Генассамблеи ООН, в октябре — саммит «группы двадцати» (G20), а затем начнется специальная сессия Всемирной организации здравоохранения.

«Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущей подготовки и реагирования на пандемии», — подчеркнул эксперт на брифинге, прошедшем в Женеве.

В заключение Гебрейесус подчеркнул, что у ВОЗ имеется «уникальный глобальный мандат», «охват» и «легитимность», так как в нее входят 194 страны.