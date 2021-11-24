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Здоровье
24 ноября 2021  19:26

ВОЗ назвала причину роста заболеваемости Covid-19 в мире

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Одна из основных причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией — это отмена коронавирусных ограничений, а также взаимодействие людей при недостаточном уровне вакцинации. Поэтому в преддверии новогодних праздников нужно не забывать о соблюдении мер профилактики вируса. Об этом со ссылкой на главу техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове сообщает РИА Новости.

«Одна из причин, по которой мы видим рост распространения вируса, — это рост социального смешения в условиях недостаточного уровня вакцинации, более заразных штаммов и отмены простых мер, таких, как ношение маски и проветривание. И я думаю, во время этого периода праздника, до конца года, важно, чтобы каждый из нас соблюдал эти меры, чтобы мы все были в безопасности», — обратилась с призывом к гражданам специалист.

По ее словам, важно, чтобы во всех странах был свободный доступ к вакцинации. Прежде всего необходимо уделить внимание уязвимым группам населения, которые подвержены тяжелому течению болезни. Однако люди и сами должны проявлять ответственность, соблюдая антиковидные меры.

#воз #Коронавирус #вакцинация
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