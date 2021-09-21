ВОЗ назвала основную причину смертей от Covid-19

Подавляющая часть смертей от коронавирусной инфекции приходится на тех, кто не прошел вакцинацию. Такими данными поделилась официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По словам специалиста, на непривитых приходится 99% летальных исходов при заражении Covid-19, сообщает ТАСС.

Харрис еще раз напомнила, что все вакцины создавались для предотвращения заражения, а также снижения риска тяжелого течения болезни и госпитализаций.

По последним данным, в мире выявлено более 229 млн инфицированных коронавирусом, число летальных исходов составляет 4,7 млн.