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Ру Тат
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21 сентября 2021  19:40

ВОЗ назвала основную причину смертей от Covid-19

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Подавляющая часть смертей от коронавирусной инфекции приходится на тех, кто не прошел вакцинацию. Такими данными поделилась официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По словам специалиста, на непривитых приходится 99% летальных исходов при заражении Covid-19, сообщает ТАСС.

Харрис еще раз напомнила, что все вакцины создавались для предотвращения заражения, а также снижения риска тяжелого течения болезни и госпитализаций.

По последним данным, в мире выявлено более 229 млн инфицированных коронавирусом, число летальных исходов составляет 4,7 млн.

#воз #смерть #Коронавирус
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