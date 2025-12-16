ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России

Гонконгский грипп, штамм вируса A (H3N2), вышел на первое место среди циркулирующих в России. Об этом сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости.

По данным ВОЗ, с середины августа 2025 года фиксируется устойчивый рост заболеваемости гриппом, вызванным новым вариантом H3N2. Сейчас этот подтип является ведущим в Европе, где на него приходится до 90% всех случаев.

При этом в организации отметили, что эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона.