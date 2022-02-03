ВОЗ надеется на период «прекращения огня» в пандемии Covid-19

Вакцинация населения, а также штамм «омикрон» с менее тяжелым течением болезни могут привести мир к «длительному периоду спокойствия» в пандемии. Об этом со ссылкой на главу Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге сообщает РИА Новости.

«Этот период повышенной защиты следует рассматривать как „прекращение огня“, которое может принести нам прочный мир <...> Этот контекст, с которым мы до сих пор не сталкивались во время этой пандемии, оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия», — поделился мнением специалист во время брифинга.

Клюге подчеркнул, что такой сценарий возможен только в случае продолжения вакцинации и пристального наблюдения за новыми штаммами коронавируса.