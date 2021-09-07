ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19

В настоящее время мир находится на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тем не менее обстановка в регионах различается, отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, данное плато находится на высоком уровне по интенсивности выявления новых случаев.

«Таким образом, регистрируется около 4,4–4,5 млн случаев каждую неделю. Это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире», — цитирует специалиста РИА Новости.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, еженедельно в мире регистрируется 67–68 тыс. смертей от вируса.

В заключение Керхове напомнила, что в Южной и Северной Америке наблюдается повышение как числа заражений, так и смертей от Covid-19. В Европе уровень заболеваемости снизился, однако количество жертв вируса растет. В Азии же регистрируется снижение обоих показателей.