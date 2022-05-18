ВОЗ: Ежегодно около 6,7 млн человек в мире умирают из-за загрязнения воздуха

Каждый год из-за последствий загрязнения воздуха в мире умирают около 6,7 млн человек. Такими данными поделилась Всемирная организация здравоохранения.

По данным ученых, с 2015 года, когда проводилась предыдущая оценка, показатель заметно увеличился.

«Загрязнение атмосферы по-прежнему очень сильно влияет на качество жизни человека, причем сильнее всего это проявляется в странах со средним и низким уровнем доходов. Внимание международного сообщества обходит эту проблему стороной, несмотря на огромный ущерб, который загрязнение воздуха наносит общественному здоровью», — заявил один из авторов статьи, опубликованной в Lancet Planetary Health, Ричард Фуллер.

По его словам, загрязнение воздуха — это одна из наиболее опасных проблем для здоровья людей. Токсичные аэрозоли, частицы золы и пыли в воздухе способны повысить возможность появления опухолей в органах дыхания, а также стать причиной обструктивной болезни легких и других.